11 år gamle Knut Syversen sendte et sint brev til matbutikker som kaster mat, og fikk svar fra Coop. Han ble invitert til Coops matlager på Jessheim for å se hvordan maten blir oppbevart.

Knut fikk også møtene sjefene i Coop for å snakke om matkasting. På slutten av dagen fikk han en invitasjon fra Coop til å komme og besøke dem om ett års tid for å få en oversikt over endringene som har blitt gjort.